Ein Termin jagt den anderen! Für Michael Schulte (28) wird es langsam aber sicher ernst. Am 12. Mai vertritt der Sänger mit seinem Song "You Let Me Walk Alone" Deutschland beim Eurovision Song Contest. Doch der musikalische Wettbewerb in Portugals Hauptstadt Lissabon ist nicht das einzige Highlight in diesem Jahr, denn Michael wird zum ersten Mal Papa. Vorher gibt es allerdings noch einen ziemlich wichtigen Tag in seinem Kalender: Er heiratet seine Freundin noch vor der Geburt des gemeinsamen Kindes!

Im vergangenen November hatte der 28-Jährige seinem langjährigen Schatz einen Antrag gemacht, dem seine Liebste natürlich zustimmte. Weitere Details zur Hochzeit behielt der Musiker bislang für sich. Im Bunte-Interview verrät Michael zum ersten Mal Infos zur Trauung: "Im Sommer werde ich Katharina heiraten, noch bevor unser Baby zur Welt kommt. Nie war ich mir so sicher, das Richtige zu tun.

Ende August soll es so weit sein, demnach erfolgt der Ringtausch innerhalb der nächsten drei Monate. Michael freut sich auf seinen neuen Lebensabschnitt als Ehemann und Papa: "Es ist ein absolutes Wunschkind, die Krönung unserer Liebe zum richtigen Zeitpunkt."

Starpress/WENN.com Michael Schulte in der NDR Talkshow

Anzeige

Instagram / michaelschulte Michael Schultes Baby-Verkündung auf Instagram

Anzeige

Jorg Carstensen/AFP/Getty Images Michael Schulte beim ESC-Vorentscheid 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de