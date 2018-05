Kann ER ihr Herz erobern? Am Mittwochabend strahlte die erste Folge von Bachelor in Paradise über die TV-Bildschirme. Die Überbleibsel aus vergangenen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln unternehmen in diesem Format noch einmal die Suche nach der großen Liebe. Auch Yeliz Koc versucht nach ihrer Pleite mit Daniel Völz (33) noch einmal ihr Glück – doch die Brünette schien in der ersten Folge so gar nicht zum Flirten aufgelegt gewesen zu sein. Die kühle Influencerin zu knacken ist jetzt das Ziel von Mitkandidat Oliver Sanne (31): Der Flirtexperte hat auch schon einen Plan!

Wo andere Männer längst aufgeben, fängt für Oli die Jagd erst an: Er findet Yeliz' abweisende Art nämlich wirklich interessant – er will sie auf jeden Fall für sich gewinnen, wie er im Kuppelformat verrät: "Ich find' sie ziemlich attraktiv. Ich versuche sie immer ein bisschen aus der Reserve zu locken, aber sie ist halt echt auch eine harte Nuss und schwierig zu knacken. Aber, wenn ich da noch ein bisschen dran rumsäge, dann komm' ich auch so an den inneren Kern." Ob es der einstige Rosenkavalier wirklich schaffen wird, zu der Türkin durchzudringen?

Zu einer anderen BiP-Kandidatin hat Oliver schon jetzt einen Zugang gefunden: Carolin Ehrensberger. Die schöne Blondine hatte der Personal Trainer in seiner Bachelor-Staffel zwar im Finale rausgekickt, doch nach einem klärenden Gespräch im Paradies kamen sich die beiden wieder näher – ein inniger Wangenkuss inklusive!

