Für Sara Leutenegger (24) ist der Traum vom Germany's next Topmodel-Titel endgültig geplatzt! In der vergangenen Folge mit dem Thema "Drag" konnte die schöne Schweizerin Show-Chefin Heidi Klum (44) nicht von sich überzeugen: Beim großen "Bonnie und Clyde"-Shooting mit Victoria's Secret-Engel Alessandra Ambrosio (37) verlor sie das Doppel-Shoot-Out – und musste zusammen mit Klaudia Giez (21) das Castingformat verlassen. Wie es Sara jetzt damit geht, verriet sie vor wenigen Stunden via Social Media!

Dass Sara sich erst ein paar Stunden nach ihrem Rausschmiss via Instagram meldete, zeigt, dass sie am Exit wohl immer noch ein bisschen zu knabbern hat. Gefasst schrieb sie unter ihr Bild mit dem Supermodel Alessandra: "Ich habe in den vergangenen Monaten sehr viel erlebt. Es war nicht immer einfach für mich, aber ihr seid immer hinter mir gestanden und habt mich unterstützt. Ich weiß, viele werden traurig und enttäuscht sein. Ich bin es auch, aber trotzdem ist es für mich kein Grund, aufzugeben", erklärte die 23-Jährige tapfer.

Statt weiter Trübsal zu blasen, möchte Sara jetzt nach vorne schauen – und vor allem weiter an ihrem Weg zum Topmodel arbeiten! "Es ist erst der Anfang meiner Karriere und ihr werdet noch ganz viel von mir sehen", versprach sie ihren Fans. Das nächste Projekt, das die zierliche Brünette angehen will: ihren YouTube-Kanal aufbauen. Aber was glaubt ihr: Kann es Sara auch ohne GNTM weit bringen? Stimmt ab!

Instagram / sara.topmodel.2018 Klaudia und Sara, GNTM-Kandidatinnen 2018

Instagram / sara.topmodel.2018 Sara Leutenegger, bekannt aus GNTM

Instagram / _saraslife_ Sara Leutenegger in Zürich

