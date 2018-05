Die Germany's next Topmodel-Teilnehmerinnen müssen jetzt Eier zeigen! Nur noch acht Mädchen kämpfen um den begehrten Titel. In der nächsten Folge müssen sich allerdings direkt vier Wackelkandidatinnen im Shoot-Out beweisen. Da können schon mal die Krallen ausgefahren werden – oder im Sinne der anstehenden, testosterongelandenen Herausforderung: Die Fäuste fliegen! Ein Trailer verriet nun bereits vorab das besondere Thema des anstehenden Shootings.

Was für adrette junge... Herren?! GNTM-Fans dürfen gespannt sein: Die nächste Folge verspricht auf alle Fälle jede Menge Testosteron! Dieses Mal bekommen die Girls allerdings keine Male-Models zur Seite gestellt – stattdessen werden sie selbst zu welchen! Fotograf Kristian Schuller verriet in einem ProSieben-Clip: "Es wird so ein bisschen wie im Film, wenn du morgens aufwachst und in den Spiegel guckst und dir denkst: 'Bin ich das?' Sie sind heute Männer, sie werden heute männlich sein!" Gekleidet im Stile der Zwanziger Jahre müssen die Schönheiten zeigen, dass sie auch als Kerle eine gute Figur machen.

Die Schwierigkeit daran: "Sie werden einen anderen Look darstellen und sie müssen mit dieser Rolle umgehen!", plauderte der deutsche Modefotograf weiter aus. Was die Sache vielleicht zusätzlich erschweren dürfte: Auch Topmodel und Shooting-Partnerin Alessandra Ambrosio (37) müssen die smarten "Jungs" von sich überzeugen!

Instagram / toni.topmodel.2018 Toni und Klaudia vor der amfAR-Gala

Anzeige

Instagram / sara.topmodel.2018 Sara, Toni, Pia und Julianna in München

Anzeige

SAF / Splash News Alessandra Ambrosio, Model

Anzeige

Welches GNTM-Girl wird den besten Mann abgeben? Toni Pia Klaudia Sara Sally Julianna Christina Jennifer Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de