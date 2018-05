Vergangenen Mittwoch musste Erika Dorodnova (26) als eine der ersten die traumhafte Insel von Bachelor in Paradise verlassen. Neben Lina Kolodochka ging die Bachelor-Kandidatin von 2017 an diesem Abend leer aus. Nach ihrem Exit ätzte die Beauty noch gegen die Männerwahl im Paradies. Doch nun scheint bei dem TV-Gesicht wieder heile Welt zu sein – Erika findet auf einmal liebe Wort für die anderen BiP-Kandidaten!

Rudert sie nun etwas zurück? Auf Instagram teilte die blonde Beauty ein Bild von sich und textete ein paar Zeilen zu den verbliebenen Singles der Show. "Ich wollte in meiner Story niemanden persönlich angreifen oder von etwas ausschließen. Ich habe auch mit niemandem ein direktes Problem", kommentierte die 26-Jährige ihren Beitrag. Am Ende des Tages habe Erika doch schöne Momente auf der Insel gehabt.

Auslöser für diesen Post waren die zuvor geäußerten Worte über die Herren der Schöpfung des Formates. "Ich für mich, empfinde das so, dass ich mit der Auswahl der Männer, die am Anfang da waren, eher Pech hatte", erklärte die Blondine in ihrer Instagram-Story. Glaubt ihr, Erika meint ihren letzten Insta-Beitrag ernst? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Erika Dorodnova, ehemalige "Der Bachelor"-Finalistin

Instagram / erika_dnova Erika Dorodnova, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Johannes Haller, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

