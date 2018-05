Auch nach ihrem Auszug lässt sie kein gutes Haar an den Männern! Lina Kolodochka und Erika Dorodnova (26) mussten als erste Kandidatinnen Bachelor in Paradise verlassen. Auf der Insel der verschmähten Bachelor- und Bachelorette-Stars gab es für die Blondine einfach keinen passenden männlichen Bewohner – vor allem deren Optik habe sie nicht angesprochen. Nach ihrem Exit ist Erika immer noch enttäuscht: Sie hätte sich ganz andere Konstellationen gewünscht!

Die aktuelle Herrenrunde, bestehend aus Johannes Haller, Marvin Osei, Domenico De Cicco, Oliver Sanne (31), Philipp Stehler und Christian Rauch, wird sich in der kommenden Woche verändern. Es gibt immer wieder BiP-Zuwachs und Abgänge: Welcher Single wann auf das Luxusanwesen kommt, ist allerdings nicht klar. Doch genau darüber beschwert sich Erika in ihrer Instagram-Story: "Ich für mich, empfinde das so, dass ich mit der Auswahl der Männer, die am Anfang da waren, eher Pech hatte."

Erika ist sich sicher: Sie hätte womöglich das ganz große Liebesglück finden können: "Wer weiß, wie das ganze ausgegangen wäre, wenn am Anfang andere Männer dabei gewesen wären, Männer, die erst jetzt ins Paradies einziehen." Der Projektmanagerin bleibt diese Chance verwehrt, denn Sebastian Fobe (32), Niklas Schröder (29) und Co. beziehen erst in den kommenden Folgen ihr Lager.

