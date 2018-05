Mega-Hollywoodaufgebot in Deutschlands Hauptstadt! Ryan Reynolds (41) ist Feuer und Flamme für seinen neuen Marvel-Streifen: In "Deadpool 2" kehrt der Schauspieler in seiner Charakterrolle als ultrawitziger und schamloser Anti-Superheld zurück auf die Kinoleinwand. Ab dem 17. Mai ist der actionreiche Film dann auch in Deutschland zu sehen – und dafür rührt der Mann von Blake Lively (30) nun auch hier kräftig die Werbetrommel: Der Frauenschwarm stattete mit Star-Kollegen im Gepäck Berlin einen Besuch ab!

Der Kanadier traf mit seinen Co-Stars am Freitagvormittag im Café Moskau im Berliner Stadtzentrum zur Pressekonferenz ein. Neben Zazie Beetz, die als Lucky-Girl Domino im Streifen die bösen Jungs aufmischt, war auch Superhelden-Legende Josh Brolin (50) dabei – er verkörpert Deadpools Gegenspieler Cable. Fan-Liebe wird bei den drei Mega-Stars sichtlich groß geschrieben: Denn sie nahmen sich viel Zeit, um die wartenden Supporter mit Unterschriften und Selfies glücklich zu machen. Das ist keine Selbstverständlichkeit: Schließlich haben die drei Schauspieler eine endlos lange Promotour hinter sich!

Ryan, Zazie und Josh haben einen richtigen Reise-Marathon hingelegt: Um "Deadpool 2" zu pushen, begaben sie sich schon auf Amerika- und Asientour. Auch durch viele europäische Länder wie Italien oder Spanien ist das Trio gereist. Doch nun wird erst mal eine kleine Promo-Pause eingelegt: Der Deutschland-Besuch ist nämlich ihr letzter Stopp auf dem Europa-Trip!

P.Hoffmann/WENN.com Ryan Reynolds, Zazie Beetz und Josh Brolin bei der Pressekonferenz zu "Deadpool 2" in Berlin

Kursi/ Splash News Ryan Reynolds und Josh Brolin in Berlin

P.Hoffmann/WENN.com Ryan Reynolds, Zazie Beetz und Josh Brolin bei der Pressekonferenz zu "Deadpool 2" in Berlin

