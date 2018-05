Die Zeit fliegt! Das bekommen auch Promis wie Alessandra Meyer-Wölden (35) zu spüren. Das Model ist leidenschaftliche Vollblut-Mama – und das gleich fünffach. Vor 15 Monaten wurde ihre Rasselbande noch einmal ordentlich aufgemischt, als Alessandra zum zweiten Mal ein Zwillingspärchen zu Welt brachte. Dass die Geburt ihrer kleinen Mäuse schon so lange zurückliegt, scheint die Beauty aber selbst kaum zu glauben: Sie würde die Zeit am liebsten anhalten!

Genau das scheint jetzt jedenfalls ein Instagram-Post der 35-Jährigen sagen zu wollen. Zu einem Bild, das sie strahlend am Kinderwagen ihrer zwei Jüngsten zeigt, schreibt sie: "Ich bin so verliebt in diese beiden Engel, sie werden viel zu schnell groß!" Dabei müsste die Schmuckdesignerin eigentlich an ein rasantes Tempo gewöhnt sein – mit fünf Kindern in sieben Jahren ist sie immerhin eine echte Powerfrau!

Trotz ihres Vollzeit-Jobs als Mama nimmt sich die Blondine immer wieder auch Zeit für sich. Besonders beim Sport powert sich Alessandra regelmäßig aus – und kann ganz nebenbei auch noch mit einem Hammer-Body auftrumpfen.

