Die musikalische Ader hat er definitiv von seiner Mama geerbt! René-Charles Angélil, der Sohn der Sängerin Celine Dion (50), will allerdings nicht wie seine Mutter mit gefühlvollen Balladen überzeugen, ihn zieht es in ein anderes Genre. Unter dem Künstlernamen Big Tip versucht er derzeit im Rap-Business durchzustarten – und das mit ersten Erfolgen: Mit seinen Songs landet er nun in den ersten Internet-Hitlisten!

Momentan befindet sich der Nachwuchs-Künstler mit seinen Songs "Catwalks" und "Loft Music Remix" auf Platz eins und zwei der "New & Hot"-R&B-Charts der Musikstreaming-Plattform SoundCloud. "Gerade dazu aufgewacht...", kommentierte er verblüfft einen Screenshot der Website auf Twitter. Die beiden beliebten Tracks enthalten Samples von The Weeknd-Liedern – eventuell hat diese musikalische Referenz auch zum Blitz-Erfolg beigetragen.

Den Namen seiner berühmten Mutter wollte René-Charles nicht als Sprungbrett nutzen, sondern von allein erfolgreich sein. Deshalb habe der Teenie ihr auch erst vor Kurzem von seinem Projekt erzählt: "Es war ein seltsames Gespräch: 'Mama, ich bin auf Platz eins und zwei der Charts.' und sie meinte nur: 'Warum hast du mir nichts gesagt?'", erinnerte er sich im Interview mit der kanadischen Zeitung Montreal Gazette. Jetzt unterstütze sie ihren Spross in seiner Leidenschaft natürlich trotzdem.

Instagram / bigtipmusic René-Charles Angélil, Rapper

Splash News René-Charles Angélil, Rapper

Splash News René-Charles Angélil und seine Mutter Celine Dion

