Am Samstagabend ist es wieder so weit. Der Eurovision Song Contest findet in Lissabon statt. Für Deutschland geht dieses Jahr Michael Schulte (28) an den Start. Der sensible Norddeutsche gibt seine Ballade "You Let Me Walk Alone" zum Besten und darf mit der Startnummer des Vorjahressiegers Salvador Sobral (28) antreten. An elfter Stelle konnte der leise Portugiese mit seinem romantischen Jazzwalzer das Publikum begeistern. Ob das Michael an gleicher Position nun auch gelingt?



