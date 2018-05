Daniela Katzenberger (31) hat gerne Zauber und Glitzer in ihrem Leben! Denn wie man auf den Fotos auf ihrem Instagram-Account erkennen kann, lebt sie den Girly-Lifestyle. Egal ob Kleidung, Make-up oder Accessoires – die Katze mag es pink! Klar, dass der Reality-TV-Star auch dieses Trendtierchen gerne bei sich zu Hause aufnimmt: Dani liebt ihre pinke Einhornbettwäsche und der Kater lässt sie machen.

Die Blondine postete gerade ein Bild auf Instagram, auf dem sie glücklich lächelnd auf ihrem "Einhorn-Bett" liegt. Damit ihre Fans sich nicht wundern, hat sie gleich dazu geschrieben, was ihr Lucas Cordalis (50) von der süßen Deko hält: "Ja, mein Mann schläft komplett FREIWILLIG in dieser Bettwäsche. Seine Aussage dazu: 'Schatz, mach die Bettwäsche drauf, die dich glücklich macht. Wenn ich schlafe, ist es sowieso dunkel'." Die Katze ist von diesem kleinen Liebesbeweis ganz begeistert und freut sich, dass ihr Kater so "rosa-tolerant" ist.

Wer noch mehr Turteleien in der Katzen-Familie sehen will, kann sich freuen: Vor Kurzem wurden Details zu einer neuen TV-Show rund um die Kultblondine bekannt gegeben. In "Familienglück auf Mallorca" werden Fans wieder einen Einblick in ihr Leben bekommen.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, April 2018

Anzeige

Hannes Magerstaedt / Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger in München

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige

Würden eure Partner auch so locker mit einer Einhornbettwäsche umgehen? Ja, das glaube ich schon. Nein, auf keinen Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de