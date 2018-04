Kehrt die Kultkatze bald mit einer neuen Doku-Soap ins TV zurück? Daniela Katzenberger (31) hat bereits viele Etappen in ihrem Leben mit der Kamera begleiten lassen: In "Daniela Katzenberger – natürlich blond" gewährte sie erste Einblicke in ihr Privatleben, später folgten Formate zusammen mit ihrem Mann Lucas Cordalis (50) und der gemeinsamen Tochter Sophia (2). Nun darf die Fangemeinde gespannt sein, denn: Rechtsanwälte meldeten kürzlich Markenschutz für einen neuen Show-Titel an – mit dem Namen der Blondine!

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" soll laut Titelschutzanzeiger diese neue Show heißen. Dabei lässt der Titel schon vermuten, dass die Sendung sich um Danis Familie in ihrer sonnigen Wahlheimat drehen wird. Bisher dokumentiert die 31-Jährige das Leben der süßen Sippe fleißig auf ihren Social-Media-Kanälen – dabei scheut sie nicht davor zurück, ab und zu die ungeschminkte Wahrheit zu zeigen. Was für spannende Alltagsszenen ein Fernsehteam noch zusätzlich einfangen kann, bleibt vorerst noch abzuwarten.

Vorstellbar ist außerdem, dass auch die Schwiegereltern des TV-Gesichts eine Rolle spielen werden – immerhin wohnen Costa Cordalis (73) und seine Liebste Ingrid ebenfalls auf der beliebten Urlaubsinsel. Würdet ihr euch auf eine neue Sendung mit Daniela, Lucas und der kleinen Sophia freuen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Ingrid Cordalis, Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de