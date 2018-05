Er macht die Nation stolz! Nach Lena Meyer-Landruts (26) Sieg beim Eurovision Song Contest 2010 lief es für Deutschland in den vergangenen Jahren eher schlecht, was die Platzierungen anging. Während Ann Sophie (27) 2015 einen enttäuschenden letzten Platz belegte, mussten sich Jamie-Lee Kriewitz (20) und Isabella Lueen (27) alias Levina 2016 und 2017 mit dem 26. und 25. Platz zufriedengeben. Mit einer Gesamtpunktzahl von 340 katapultiert sich Michael Schulte (28) in diesem Jahr nicht nur in die Herzen der ausländischen Jurys – er schafft es mit seinem Song "You Let Me Walk Alone" sogar auf Platz vier! Damit ist der ESC-Fluch wohl endlich gebrochen.



