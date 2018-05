Hat sich im Paradies schon ein Traumpaar gefunden? Diese Woche startete die erste Staffel von Bachelor in Paradise. Auf der thailändischen Insel Koh Samui nutzen 14 Singles aus den vergangenen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln ihre erneute Chance, um untereinander nach der großen Liebe zu suchen. Bei zwei Sonnenanbetern scheint es schon in der Pilot-Folge mächtig gefunkt zu haben: Zwischen Philipp Stehler und Pamela Gil Marta stimmte eindeutig die Chemie!

Der Polizist entschied sich bei seinem ersten Date für die temperamentvolle 28-Jährige und lag mit seiner Wahl goldrichtig! Nicht einmal ein unerwarteter Regenschauer konnte der romantischen Stimmung bei der Verabredung etwas anhaben – im Gegenteil! Die zwei Reality-Sternchen kuschelten sich unter dem Regenschirm eng zusammen und tauschten verliebte Blicke aus. "Sie gibt mir ein so gutes Gefühl. Komisch, dass ich das nach ein paar Stunden sagen kann. Es ist so real", lautete Philipps Urteil nach dem gelungenen Rendezvous. Pam sei eine süße, niedliche Person, die man knuddeln und in den Arm nehmen wolle, fand er.

Es war also keine Überraschung, dass sich der 29-Jährige in der Nacht der Rosen für die Studentin entschied und ihr die begehrte Schnittblume überreichte. Gut möglich, dass sich die Turtelei in der kommenden Episode fortsetzt. Nächste Woche entscheiden die Frauen, wer mit ihnen ein Date verbringen darf und Pamela hat schon einen Mann im Visier: Philipp – das deutete sie zumindest in der aktuellen Folge an: "Wenn ich dich für ein Date aussuchen würde, würdest du Ja sagen?" – "Natürlich. Mit dir würde ich den Mount Everest besteigen", antwortete der Hottie mit den strahlend blauen Augen.

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Philipp Stehler, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Pamela Gil Marta, Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige

MG RTL D "Bachelor in Paradise"-Kandidaten mit Moderator Florian Ambrosius (r.)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de