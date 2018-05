Bald hat das Warten ein Ende! Die Kult-Kuppelshow Bauer sucht Frau geht im Herbst in die 14. Runde. Junggesellen vom Bauernhof suchen auch in diesem Jahr wieder vor laufenden Kameras nach dem, was Bauer Josef und Narumol längst gefunden haben: die ganz große Liebe. Für die Landwirte bisher eine Nadel im Heuhaufen – so dass sie den Schritt ins TV wagen! Welche mutigen, landwirtschaftlich begabten Buben sich 2018 an das Gefühlsexperiment herantrauen, verrät Moderatorin Inka Bause (49) am Pfingstmontag.

Am 21. Mai ab 19:05 Uhr auf RTL präsentiert die kecke Blondine die Farmer, um deren Gunst interessierte Frauen anschließend kämpfen können. Aus den Bewerbungen suchen sich die Kandidaten ihre bevorzugten Anwärterinnen aus und laden sie zum großen Scheunenfest ein. Auch in der kommenden Staffel wird für einen kunterbunten Mix aus unterschiedlichen Charakteren gesorgt. Während es dem 56-jährigen Rinderzüchter Christian aus dem Hunsrück am meisten auf ein herzliches Lächeln ankommt, sucht der 40-jährige Schäfer Dirk eine Partnerin, mit der er Schäfchen zählen kann – im wahrsten Sinne des Wortes! "Mein Traum wäre, eine feste Partnerin zu finden und mit ihr vielleicht auch ein Kind zu bekommen. Wenn sie schon eins hat, ist das auch kein Problem", verriet er dem Sender.

Für den 31-jährigen Friesen Hendrik darf es bei der Damenwahl gerne etwas ausgefallener zugehen. "Mit Tattoos oder grellen Haaren wäre cool", gab er zu. Der 35-jährige Biobauer Marco ist dagegen etwas traditioneller eingestellt. Er lebt mit seiner Familie auf dem Hof. Neben den vier genannten stehen natürlich noch weitere männliche Prachtexemplare zur Auswahl. Es dürfte also spannend werden!

MG RTL D Hendrik, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

MG RTL D Dirk, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

