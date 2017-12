Sie ist die Krönung ihrer Liebe: Narumol und Bauer Josef lernten sich 2009 in der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen und lieben. Kurz darauf wurde geheiratet, 2011 machte die Geburt von Jorafina ihr Familienglück perfekt. Jetzt verriet das Paar, dass es sich noch einmal Nachwuchs wünscht.

Ist das ihr Vorsatz fürs neue Jahr? "Mein Mann und ich verstehen uns seit Langem sehr, sehr gut. [...] Darum würde ich ihm so gerne noch einen Sohn schenken", verriet Narumol gegenüber der Zeitschrift Das neue Blatt. Scheinbar sprechen sie und ihr Liebster schon länger über Kind Nummer zwei. Obwohl Josef sich immer eine große Familie gewünscht habe, meldete der Landwirt Bedenken an: "Narumols Gesundheit steht über allem. Und die letzte Schwangerschaft war ja schon sehr schwierig!" Damit spielte er auf das Fehlgeburtendrama seiner Angetrauten an.