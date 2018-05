Was ist nur schon wieder bei den Kardashian-Jenners los? Am Sonntag feierten die Promis den Muttertag – und auch Caitlyn Jenner (68) wollte anscheinend den Mamas dieser Welt danken. Zum Ehrentag postete das ehemalige Oberhaupt des Reality-Clans, das seit Jahren mit ihrer Familie im Clinch liegt, unter anderem auch Bilder von ihren Töchtern Kim (37) und Kylie (20). Das sorgte allerdings jetzt für jede Menge Verwirrung!

Bei Instagram teilte Caitlyn mehrere Schnappschüsse – darunter auch zwei Bilder von Kylie mit Töchterchen Stormi, die bisher noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt waren. Auch Aufnahmen von Kim und Momager Kris Jenner (62), die 14 Jahre mit Caitlyn, damals noch Bruce, verheiratet war, waren in dem Beitrag des Transgender-Stars zu finden. Ihren Post kommentierte sie mit den Worten: "Ich bin so gesegnet, dass ich so viele unglaubliche Mütter in meinem Leben habe." Das Kuriose: Nur kurz darauf löschte Caitlyn alles.

Bei ihren lieben Worten zum Muttertag fehlten allerdings auch zwei der Kardashian-Schwestern. Caitlyn erwähnte Kourtney (39) und Khloe (33) mit keinem einzigen Wort beziehungsweise Foto. Ob der Zoff mit der Familie Schuld am Entfernen des Posts ist? Ein Insider plauderte erst vor Kurzem aus, dass Caitlyn nur wenig Zeit mit Enkelin Stormi verbringen könne – Kims Tochter Chicago und Khloes Mädchen True kenne sie noch gar nicht.

caitlynjenner/Instagram Kim Kardashian und Caitlyn Jenner

Dimitrios Kambouris / Getty Images Caitlyn und Kris Jenner bei der Kanye West Yeezy Fashion Show 2016

Instagram / khloekardashian Kourtney und Khloe Kardashian auf Khloes Baby-Shower

