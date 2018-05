Sie dreht den Spieß ganz einfach um! Vergangene Woche musste Carolin Ehrensberger bei der allerersten Folge von Bachelor in Paradise so einiges über sich ergehen lassen. Sie zeigte direkt Interesse an ihrem Ex-Rosenkavalier Oliver Sanne (31) – der ließ sie vor der Entscheidung aber gekonnt zappeln. Dafür könnte der Düsseldorfer schon bald die Quittung bekommen: Caro hat in der kommenden Ausgabe wohl gleich mehrere Eisen im Feuer!

Die ersten RTL-Bilder zur zweiten Episode verraten: Die Ex-Bachelor-Finalistin hat ein Date mit Frauenschwarm Philipp Stehler. Und auf dem geht es wohl ziemlich kuschelig zu – in weißen Bademänteln entspannt das Blondschopf-Duo auf einer Wellness-Liege, vertraut legt Carolin dabei den Kopf auf seiner Brust ab. Auch ein Neuankömmling scheint Gefallen an ihr zu finden. Kommenden Mittwoch zieht auch Ex-Bachelorette-Boy Sebastian Fobe (32) auf die Liebesinsel und entführt Caro gleich mal eben zu einem Hand-in-Hand-Spaziergang am Strand.

Einem hitzig wirkenden Wortgefecht nach zu urteilen dürfte das Oli wohl nicht ganz so recht sein. Nach anfänglicher Unsicherheit entschied er sich vergangenen Mittwoch für seine Verflossene und überreichte Caro die letzte Rose des Abends. Das tat er allerdings erst, nachdem er vorab ausführlich an Yeliz Koc und der bereits ausgeschiedenen Erika Dorodnova (27) rumgebaggert hatte – da wird Carolin sich doch auch mal ein bisschen umgucken können!

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Philipp Stehler bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Sebastian Fobe und Carolin Ehrensberger

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne

