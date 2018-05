Sie kennt beide persönlich und glaubt nicht, dass es was wird! 2015 nahm Sarah Harrison (26), damals noch Nowak, an Der Bachelor teil und schaffte es bei Oliver Sanne (31) bis zum dritten Platz. Der sucht derzeit bei Bachelor in Paradise erneut nach einer Liebe – genau wie seine Zweitplatzierte Carolin Ehrensberger. In der ersten Episode sah es phasenweise sogar ganz danach aus, als könnte da wieder was laufen. Kurz vor Ausstrahlung sprach Promiflash mit Sarah über die Liebeschancen zwischen den beiden. "Ich denke nicht, dass es zwischen Oli und Caro funken wird. Sie hat damals einen richtigen Korb bekommen und da denke ich nicht, dass sie sich nochmal auf ihn einlassen würde", stellte die Liebste von Dominic Harrison (26) entschieden fest.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de