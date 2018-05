Winkt Marie Wegener (16) bald noch mehr Unterstützung aus der DSDS-Jury? Vor wenigen Tagen gewann die Schülerin das beliebte Castingformat mit dem Song "Königlich", den Dieter Bohlen (64) für sie geschrieben hat. Derzeit nimmt die Duisburgerin mit dem Produzenten ihr allererstes Studioalbum auf und absolviert ihre ersten Live-Auftritte als DSDS-Gewinnerin – so zum Beispiel am vergangenen Freitag bei Let's Dance. Für zukünftige Performances hat Marie schon eine Wunsch-Duettpartnerin, die sie bereits in der Show-Jury begeistert hat!

Nach dem Finale verriet Marie, mit welchem Star sie gerne einmal auf der Bühne stehen würde: Carolin Niemczyk (27), die neben dem Poptitan, Schlagersängerin Ella Endlich (33) und Hitproduzent Mousse T. (51) in der diesjährigen Expertenrunde gesessen hatte. "Also ich würde gerne mal mit Carolin was zusammen machen. Das wäre echt cool!", sagte die 16-Jährige im Promiflash-Interview. Bislang sei es aber nur ein Wunsch, noch sei keine Zusammenarbeit im Gespräch.

Die blonden Goldkehlchen dürften ein harmonisches Duo abgeben: Beide haben sich mit deutschsprachiger Musik einen Namen gemacht, Carolin ist als Sängerin des Duos Glasperlenspiel damit bereits seit über zehn Jahren im Geschäft. In ihrer Instagram-Story hatte Marie die 27-Jährige sogar einmal als ihr Idol bezeichnet. Vielleicht wird ihr Traum vom Bühnenduett bald sogar wahr – würdet ihr euch darüber freuen? Stimmt ab!

Florian Ebener/Getty Images Carolin Niemczyk, Mousse T. und Ella Endlich, Juroren bei "Deutschland sucht den Superstar"

MG RTL D/ Guido Engels Carolin Niemczyk im Finale von DSDS 2018

MG RTL D / Guido Engels Marie Wegener bei ihrer DSDS-Final-Performance 2018

