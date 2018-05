Endlich wird geknutscht! Die zweite Folge Bachelor in Paradise verspricht also eine Menge Unterhaltung: Am kommenden Mittwoch haben die Frauen die Zügel – oder in dem Fall Rosen – in der Hand. Das heißt, dass es besonders für die Männer ziemlich spannend werden dürfte. Zudem bekommen die Herren des Flirtformats mit Ex-Die Bachelorette-Boy Sebastian Fobe (32) und Ur-Bachelor Paul Janke (36) ziemlich starke Konkurrenz. Toppen können das nur noch die frivolen Poolspielchen, bei denen sich zwei liebeshungrige Singles extrem (!) nahe kommen.

Lange müssen die Trash-Fans nicht auf den ersten Kuss warten: Ernährungsberater Christian Rauch (35) und Reality-TV-Sternchen Saskia Atzerodt (26) waren sich schon nach Folge eins sofort sympathisch. Und die Sympathie ist offenbar so groß, dass am Mittwoch sogar schon gezüngelt wird. Beim Badespaß im Pool geht es zwischen dem Ex-Playmate und dem Sieger der Schweizer "Die Bachelorette" (2015) ziemlich heiß her! Haben die zwei ihre große Liebe also bereits gefunden?

Ob es auch zwischen einem anderen Kuppelshow-Paar funkt? Potenzial bringt definitiv Neukömmling Paul mit, denn der darf gleich eine Singlelady zum Date entführen. Seine Auserwählte: Pamela Gil Marta (28). Was das wohl für Fitness-Model Philipp Stehler (29) bedeutet? Schließlich hat er nach seinem Traumdate in Episode eins ebenfalls reges Interesse an der temperamentvollen Wirtschaftspädagogik-Studentin. Wem wird Pam am Ende ihre Rose überreichen: Paul, Philipp oder einem ganz anderen Mann? Stimmt ab!

Bachelor in Paradise, RTL Die zweite Nacht der Rosen bei "Bachelor in Paradise"

Bachelor in Paradise, RTL Paul Janke und Pamela Gil Marta bei ihrem "Bachelor in Paradise"-Date

MG RTL D Philipp Stehler & Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

