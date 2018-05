Am kommenden Mittwoch flimmert die zweite Folge von Bachelor in Paradise über die deutschen Mattscheiben. Nachdem vergangene Woche mit Lina Kolodochka (23) und Erika Dorodnova (27) zwei Ladys die Datingshow verlassen mussten, dürfen sich insbesondere die weiblichen Zuschauer über zwei attraktive Rosenjäger freuen: Ur-Bachelor und DJ Paul Janke (36) und Ex-Bachelorette-Boy und Fitness Coach Sebastian Fobe (32) ziehen ins Paradies der Ungeliebten. Im Kampf um die Zuneigung der Insel-Beautys geraten die zwei Beach-Boys ordentlich aneinander!

Oliver Sanne (31), Johannes Haller (30), Christian Rauch (35) und Co. bekommen mit Sebastian und Paul "starke Konkurrenz", das kündigt zumindest die RTL-Pressemitteilung an. Und unrecht scheint der Sender mit diesem Versprechen nicht zu haben. Schließlich hat ein Trailer des Kuppelformats bereits verraten, dass der unermüdliche Baggermodus des 1,94 Meter großen Hannoveraners besonders beim charmanten Paul keine Begeisterungsstürme auslöst. Im Gegenteil: Der ehemalige Rosenkavalier findet es so gar nicht lustig, dass ihm der Hobby-Florist mit seinem stählernen Supersixpack die Frauen vor der Nase wegschnappt.

Neben der Packung Testosteron verspricht die zweite Folge auch in puncto Romantik beste Unterhaltung: Ein Kletterabenteuer, ein luxuriöses Date mit Bad im Infinity-Pool und ein romantischer Spaziergang im Tempelgarten sollen den TV-Singles zur ganz großen Liebe verhelfen. Wer mit wem turtelt und ob der offensichtlich ziemlich liebeshungrige Sebi seinen Flirtenthusiasmus Paul zuliebe herunterschraubt oder erst so richtig aufdreht – das und mehr erfahren die Trash-Fans am Mittwoch um 20:15 Uhr bei "Bachelor in Paradise".

MG RTL D Lina Kolodochka, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Paul Janke, Ur-Bachelor

