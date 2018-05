Sie verpassen Instagram ein königliches Update! Prinzessin Sofia (33) und Prinz Carl Philip von Schweden (39) haben jetzt ihren eigenen Kanal auf dem sozialen Netzwerk und werden dort in Zukunft höchstpersönlich posten. Aufmerksamen Beobachtern wird zwar auffallen, dass es das Profil schon seit vergangenem Sommer gibt. Doch erst jetzt äußert sich das royale Paar zu dem Account – und es gibt sogar ein paar noch nie gesehene Familienbilder.

Mit einem Pärchenselfie machen Sofia und Carl Philip es jetzt so richtig offiziell! "Willkommen auf unserem Instagram-Account. Wie ihr sehen könnt, haben wir schon eine Weile Bilder gepostet", schrieben die zwei zu dem Foto. Auf ihrem Instagram-Kanal mit dem Namen "Prinsparet" (zu Deutsch: Prinzenpaar) wollen sie nicht nur private Bilder teilen, sondern auch über ihre Stiftung und deren Arbeit informieren. Für Fans der sympathischen Adelsfamilie besonders toll: In den vergangenen Monaten haben die zweifachen Eltern einige private Bilder geteilt, die man so bisher noch nicht gesehen hat.

Auf der Fotoplattform gibt es zum Beispiel ein süßes Familienbild aus dem Urlaub, auf dem die Eltern gemeinsam mit ihren zwei Söhnen Prinz Alexander (2) und Prinz Gabriel posieren. Oder einen putzigen Schnappschuss, auf dem der Zweijährige sein Brüderchen ärgert.

Instagram / prinsparet Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden mit ihren Söhnen Alexander und Gabriel

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden

Instagram / prinsparet Prinz Gabriel und Prinz Alexander von Schweden

