Erste Details zur Taufe von Prinzessin Sofias Tochter Ines

Prinzessin Sofia von Schweden (40) und ihrem Mann Prinz Carl Philip (46) steht ein großes royales Ereignis bevor: Wie der schwedische Hof in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, soll Prinzessin Ines Marie Lilian Silvia am 13. Juni 2025 in der Schlosskirche von Drottningholm getauft werden. Das kleine Mädchen erblickte bereits am 7. Februar das Licht der Welt, weshalb Royal-Fans schon sehnsüchtig auf die Ankündigung ihrer Taufe warteten.

Die Taufzeremonie für die kleine Prinzessin soll um 12 Uhr mittags beginnen, wobei die geladenen Gäste bereits ab 11 Uhr erwartet werden. Geleitet wird die Taufe vom Hohen Hofkaplan und Bischof Johan Dalman sowie dem ordentlichen Hofkaplan Michael Bjerkhagen. Im Anschluss an die Tauffeierlichkeit wird ein Empfang für geladene Gäste abgehalten, gefolgt von einem privaten Mittagessen. Welche Persönlichkeiten der Einladung folgen werden, wurde bisher jedoch nicht bekannt gegeben. Ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvierte Prinzessin Ines übrigens am 30. April bei der Geburtstagsparade ihres Großvaters, König Carl Gustaf (79), als Mama Sofia sie stolz auf dem Balkon des königlichen Schlosses präsentierte.

In einem Interview mit der skandinavischen Vogue hatte Prinzessin Sofia kürzlich enthüllt, dass ihre jüngste Tochter ein Überraschungsgeschenk für die Familie war. "Es war nicht geplant", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie und ihr Mann ursprünglich mit ihren drei Söhnen zufrieden gewesen seien. Dennoch bezeichnete sie die Ankunft von Prinzessin Ines als "Bonus", der ihre Familie komplett gemacht habe. Das Paar könnte heute nicht glücklicher über ihr "perfektes kleines Quartett" sein, wie Sofia schwärmte.

Prinzessin Ines, Tochter von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia und ihre drei Söhne

