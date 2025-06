Prinz Carl Philip und Sofia teilen ungesehene Hochzeitsfotos

Prinz Carl Philip von Schweden (46) und seine Frau Prinzessin Sofia (40) haben anlässlich ihres zehnten Hochzeitstags eine ganz besondere Überraschung für ihre Fans vorbereitet. Am 12. Juni teilte das Paar auf Instagram eine Reihe bislang unveröffentlichter Fotos von ihrer Traumhochzeit, die am 13. Juni 2015 in der Königlichen Kapelle des Stockholmer Schlosses stattfand. Zu den neun Fotos gehörten intime Momente wie der erste Blick von Carl Philip auf seine Braut hinter den Kulissen, Detailaufnahmen von Sofias Brautschleier und ihrem Blumenstrauß sowie ein Schnappschuss des frisch vermählten Paares, das sich nach der Zeremonie küsst.

Die Hochzeit des Prinzen, dem zweiten Sohn von König Carl Gustaf (79) und Königin Silvia (81), mit seiner großen Liebe Sofia, einer ehemaligen Model- und TV-Persönlichkeit, war damals ein internationales Ereignis. Zahlreiche Royals aus aller Welt nahmen teil. In ihrem Post schrieben Carl Philip und Sofia zudem liebevolle Worte: "Wir sind so dankbar für die Freude und Herzlichkeit, die uns an diesem Tag begegnet ist und die in diesen zehn Jahren angehalten hat." Sie kündigten auch die Taufe ihrer jüngsten Tochter, Prinzessin Ines, an, die an diesem besonderen Jubiläumstag stattfinden wird. Die Zeremonie findet in der Drottningholm-Palastkapelle statt.

Prinzessin Ines wurde am 7. Februar geboren und ist die jüngste von vier Kindern des Paares. Neben den Söhnen Alexander (9), Gabriel (7) und Julian (4) komplettiert sie das Familienglück des Prinzenpaares. Besonders emotional ist, dass Prinzessin Estelle (13), die Tochter von Kronprinzessin Victoria (47) und Prinz Daniel (51) sowie künftige Thronfolgerin, als eine der fünf Taufpatinnen von Ines ausgewählt wurde. Dies ist eine liebevolle Geste, denn Carl Philip ist selbst Taufpate von Estelle. Die enge Verbindung innerhalb der schwedischen Königsfamilie zeigt sich immer wieder in solchen persönlichen und berührenden Momenten.

Instagram / kungahuset Prinzessin Ines, Tochter von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden

Getty Images Die schwedischen Royals, 2025

