Mit ihrer frohen Botschaft bricht sie einen Web-Rekord! Die YouTuberin Bianca Heinicke (25) und ihr Liebster Julian Claßen (25) erwarten Nachwuchs – und krempelten am vergangenen Wochenende mit der Verkündung dieser Neuigkeit das gesamte Netz um. Ihre Fans und andere Stars überschlugen sich förmlich mit Glückwünschen und rührten damit die werdenden Eltern. Jetzt ist klar: Mit ihrem ersten Babybauch-Pic erntet Bibi so viele Likes, wie in Deutschland bisher niemand vor ihr!

Über 823.000 Follower klickten bis jetzt auf den Instagram-Like-Button! Auf dem dazugehörigen Schwangerschafts-Schnappschuss küsst Julian die gewachsene Körpermitte seiner Freundin. Die werdende Mama selbst hält einen rosafarbenen Herz-Luftballon in der Hand. Mittlerweile verrieten die Turteltauben in einem YouTube-Video auch, wie dieses bei den Usern so beliebte Foto entstand. "Das haben wir auf unserer letzten Reise gemacht, als wir auf dem Coachella waren", schrieb Bibi und Julian war sich sicher: "Das ist das absolut süßeste Instagram-Bild, das wir je gemacht haben."

Damit schubste YouTube-Star Bibi die amtierende deutsche Social-Media-Queen Shirin David (23) von ihrem Thron: Bis vor zwei Monaten führte die ehemalige DSDS-Jurorin noch die Instagram-Like-Liste mit einem Bild an, auf dem sie erstmals ihre dunkelbraun gefärbte Mähne präsentierte. Bis dato hatten 535.000 User mit dem Like-Button ihrer Bewunderung für Shirins Umstyling Ausdruck verliehen.







