Brandneue Frisur: Bibi Heinicke trägt ihre Haare jetzt kurz

Auf dem Kopf von Bibi Heinicke (32) war in den vergangenen Jahren einiges los: Ihre Mähne erstrahlte schon in fast allen Farben des Regenbogens. Nun erfindet sich die Influencerin mal wieder neu und stattete dem Friseur einen Besuch ab. Dieses Mal wurde fachtechnisch zwar nichts an Bibis Haaren verändert, dafür aber an der Länge: In einem Instagram-Video, das Bibis Friseur veröffentlichte, ist die Blondine mit einem Long Bob zu sehen. Mit der neuen Frisur ist die Ex von Julian Claßen (31) hochzufrieden. "Ich liebe meine kurzen Haare", schwärmt sie.

Die Fans reagierten begeistert und machten Bibi unter dem Post viele Komplimente. "Die kurzen Haare stehen dir unfassbar gut!", "Ich finde ja, dass dir kurze Haare etwas mehr stehen als die langen. Mega Schnitt" oder "Du strahlst so sehr! Ich liebs" lauten nur drei der zahlreichen begeisterten Stimmen. Auch Bibi kommentierte den Clip und betonte: Yes! Ich liebe es".

Erst im Dezember erfand sich die 31-Jährige mal wieder neu und färbte ihre damals kupferfarbenen Haare blond. Passend zu der optischen Veränderung verkündete sie, von nun an wieder Bibi anstatt Bianca genannt werden zu wollen. Doch was steckt hinter der Sinneswandlung? "Mein damaliger Namenswechsel, ein – ich gebe zu – ziemlich auffälliger und radikaler Schritt, der aber dennoch für mich und meine Entwicklung von großem Nutzen und wichtig war, trieb regelrecht einen Spalt durch mich und teilte mich in zwei. Ich hatte mich von mir selbst getrennt", erklärte die zweifache Mama auf ihrer Website.

