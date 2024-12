Bibi Heinicke stellt ihr neues Familienmitglied Millie vor

Bibi Heinicke (31) bekam Familienzuwachs – und zwar vierbeinigen! Die Influencerin begrüßte in einem neuen Video ihre Hündin Millie und nahm ihre Follower während der ersten gemeinsamen Stunden mit. "Das schönste Weihnachtsgeschenk", betitelte die Netz-Bekanntheit den Clip auf Instagram, in dem sie zu Beginn sichtlich aufgeregt auf Millies Ankunft wartet. "Jetzt sind es nur noch ein paar Sekunden", freute sich Bibi und strahlte in die Kamera. Dann zeigte sie die Ankunft der Hundedame, bei der die Vierbeinerin vorsichtig aus der Tür des Transporters lugte. "Das war so ein unbeschreiblicher Moment, ich muss sagen, ich habe es in dem Moment gar nicht richtig realisiert, es war so aufregend", gestand die ehemalige YouTuberin.

Millie hat eine anstrengende Reise hinter sich, sie kommt laut dem Beitrag nämlich aus einem portugiesischen Tierschutzverein. "[...] Ich bin unglaublich glücklich und dankbar, dass sich unsere Wege gefunden haben und wir ihr ein Zuhause schenken dürfen. Für mich war ab der ersten Sekunde klar, als mein Wunsch nach einem Hund immer größer wurde: Wenn, muss es eine gerettete, arme Seele sein", erklärte die 31-Jährige und verspricht, ihre Follower weiterhin rund um Millie mitzunehmen. Die Eingewöhnung soll schon mal sehr gut laufen, denn Bibi zeigt, wie sie mit der Fellnase bereits auf ihrem Sofa kuschelt, und auch die Katze der Blondine soll sich bereits mit dem neuen Familienmitglied verstehen. "Wir geben uns jetzt erst mal viel Zeit, um uns aneinander zu gewöhnen, aber wie ihr sehen könnt, ist es Liebe auf den ersten Blick", schwärmte Bibi.

Die Internet-Bekanntheit scheint sich gerade in einem Umbruch zu befinden und teilt die vielen Veränderungen in ihrem Leben fleißig mit ihren Fans auf ihrem Social-Media-Profil. Erst am Freitag verkündete sie die Rückkehr ihres Spitznamens, nachdem sie zeitweise unter ihrem ganzen Namen Bianca arbeitete: "Bibi is back! Hier ist mein wahres Comeback." In ihrem Statement fügte sie hinzu: "Jetzt ist Bibi zurück – nicht als jemand Neues, sondern als eine reflektierte und bewusste Version von mir selbst." Zu dem Namenswechsel veränderte die zweifache Mutter auch ihren Look und verabschiedete sich von ihrer kupferfarbenen Mähne. Sie trägt ihre Haare nun wieder blond – so wie in alten Zeiten und im neuen Partnerlook mit Millie.

Instagram / biancaheinicke Influencerin Bibi Heinicke und ihre Hündin Millie, 2024

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, ehemalige YouTuberin

