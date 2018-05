Die YouTube-Stars Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) werden zum ersten Mal Eltern. Eine knappe Woche lang hatte das Couple seine Follower bis zur endgültigen Verkündung dieser News zappeln lassen. Was für ihre Fanbase an Spannung kaum zu überbieten war, muss für die Netz-Stars nicht weniger aufregend gewesen sein. Schließlich erwarteten sie alleine auf Bibis Kanal die Reaktionen von fast fünf Millionen Abonnenten. Kurz nach der Bekanntgabe meldeten sich die beiden jetzt zu Wort: Sie sind vom Feedback ihrer Follower einfach nur geflasht.

In Bibis Instagram-Story zeigten sich die glücklichen Baldeltern knapp eine Stunde nachdem sie den Verkündungs-Clip auf YouTube hochgeladen hatten. "Aaahhh", platzte aus der 24-Jährigen heraus. "Ich bin gerade einfach nur so geflasht über euer ganzes Feedback und über alles, was gerade passiert. Es ist einfach wirklich sehr krass für mich oder für uns, dass wir es jetzt einfach veröffentlicht haben", fuhr sie sichtlich happy fort. Sie und Julian seien gerade einfach überglücklich, würden die ganze Zeit die Kommentare lesen und wollten nochmal Danke sagen.

Die Rückmeldungen der Bibi-Anhänger sind in der Tat unglaublich. Innerhalb von zwei Stunden erschienen schon über 430.000 Kommentare unter ihrem Instagram-Pic zur Schwangerschaft. Der Großteil davon: aufgeregte Glückwünsche an die beiden.

Instagram/bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Andreas Rentz/Getty Images Julian Claßen und Bibi Heinicke beim Zurich Film Festival 2015

