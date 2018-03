Megaerfolg durch Friseurbesuch! Shirin David (22) gehört in Deutschland zu den erfolgreichsten Influencern. Mehrere Millionen Fans folgen der gebürtigen Hamburgerin auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Ihr Markenzeichen sind dabei schon lange ihre coolen Looks und ständig wechselnden Frisuren. Trotzdem haben die Haare der Ex-DSDS-Jurorin ihr jetzt einen regelrechten Like-Rekord beschert: Sie ließ sich die Haare schwarz färben – und kassiert dafür über 500.000 Likes!

Ob dunkle Locken, ein kurzer Bob oder sogar rote Zöpfe. Die 22-Jährige hat ihre Fangemeinde schon mit vielen Frisuren überrascht. Bisher griff sie dafür aber meistens auf Perücken und Extensions zurück. Jetzt mussten aber ihre echten Haare daran glauben. Auf Instagram teilte sie verschiedene Bilder mit ihrer neuen Haarpracht. Ein – eigentlich eher unscheinbares – Selfie gefiel der Netzgemeinde dabei anscheinend besonders gut. Mehr als 400.000 Likes sind nämlich sogar für eine Social-Media-Queen wie Shirin selten.

Im Bild-Interview erklärte die YouTuberin sich diesen plötzlichen Erfolg so: "Viele meinen, dass die dunkle Farbe ebenfalls natürlicher aussieht, vielleicht gefällt es vielen deswegen so sehr."

Cinamon Red / Wenn.com YouTube-Star Shirin David

Snapchat / RealShirinDavid Shirin David, YouTube-Star

Cinamon Red/WENN.com Shirin David beim Bambi 2017

