Nach Pause: Bianca Heinicke denkt über YouTube-Comeback nach

Bianca Heinicke (32), besser bekannt unter ihrem früheren Pseudonym BibisBeautyPalace, könnte bald wieder ins Rampenlicht der YouTube-Szene treten. Nachdem die zweifache Mutter ihre Karriere auf der Plattform im Mai 2022 auf Eis gelegt hatte, spielt sie nun mit der Idee eines Comebacks. In ihrer Instagram-Story sprach Bianca ganz offen ihre Community an und fragte: "Wer hätte Bock, dass ich wieder ab und zu YouTube-Videos drehe? Und wer hätte vielleicht sogar Lust, dass ich anfange, einen Vlog hier zu drehen?" Konkrete Pläne gebe es zwar noch nicht, aber sie erklärte, dass einige spannende Projekte anstehen, die sie gerne in Videoform festhalten würde.

Bislang bewegt sich Bianca seit ihrem Comeback im Juli 2024 hauptsächlich auf Instagram. Dort teilt die Social-Media-Ikone regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, nachdem sie nach einer langen Auszeit neue Prioritäten gesetzt hat. Bianca erwähnte auch, dass es für sie wichtig sei, zu wissen, ob ihre Fans überhaupt noch YouTube nutzen und Interesse an dieser Form von Content hätten.

Der mögliche Schritt hin zum YouTube-Comeback käme nach einem einschneidenden Wandel in Biancas Leben. Nach dem Ende ihrer Beziehung mit ihrem langjährigen Partner Julian Claßen (31) und einer längeren Pause vom YouTube-Trubel hatte die Influencerin öffentlich über die Herausforderungen ihrer Karriere gesprochen. Der Druck, konstant präsent zu sein, und das Aufgeben privater Rückzugsräume hatten sie ausgebrannt. Während dieser Zeit lernte sie, ihre Energien anders zu kanalisieren und sich auf das Wesentliche in ihrem Leben zu konzentrieren. Heute setzt sie auf Selbstreflexion und Achtsamkeit, womit sie nicht nur ihr Leben, sondern auch ihren Content neu gestaltet hat. Ob ein YouTube-Comeback dieser "neuen Bianca" gerecht wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / diego.fossa Bibi Heinicke, Februar 2025

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, YouTuberin

