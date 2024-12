Nach Namenswechsel: Bibi Heinicke ist jetzt wieder blond

Bibi Heinicke (31) nimmt es mit dem Imagewechsel offenbar richtig ernst! Vor wenigen Tagen machte die Influencerin öffentlich, dass sie von nun an wieder Bibi und nicht mehr Bianca genannt werden möchte – also wie in ihrer damaligen YouTube-Zeit. Passend dazu vereinbarte sie wohl auch einen Friseurtermin, denn die zweifache Mutter hat sich von ihrer kupferfarbenen Mähne verabschiedet und sich die Haare blond gefärbt. Das ist in ihrer Instagram-Story zu erkennen.

Was ihre Fans wohl von den frisch gefärbten Haaren halten? Auf die Ankündigung der Podcasterin, von nun an wieder unter dem Namen Bibi zu agieren, reagierten diverse Fans mit Unverständnis und Verwirrung. "Bianca war wohl nicht beliebt", schlussfolgerte ein Fan. Ein weiterer schloss sich an und kommentierte: "In welchem Film bin ich?" Bibi reagierte prompt in der Kommentarspalte und ließ die Social-Media-Nutzer wissen: "Ich stehe zu meiner Vergangenheit und habe daraus gelernt. Heute gebe ich schädlichen Firmen keine Plattform mehr. Fragt euch, ob ihr das Gleiche tut – oder ob eure Worte genau das stärken, was ihr eigentlich ablehnt."

Bibi zog sich vor rund zwei Jahren ohne Ankündigung aus der Öffentlichkeit zurück. Im April 2024 feierte sie dann ihr großes Comeback – und zwar als Bianca. Dieser Name schien sie allerdings nicht zu erfüllen, weshalb sie nur acht Monate später wieder zu Bibi zurückkehrte. Hinter ihrem damaligen Namenswechsel scheint die 31-Jährige heute nicht mehr zu stehen. "Mein damaliger Namenswechsel, ein – ich gebe zu – ziemlich auffälliger und radikaler Schritt, der aber dennoch für mich und meine Entwicklung von großem Nutzen und wichtig war, trieb regelrecht einen Spalt durch mich und teilte mich in zwei. Ich hatte mich von mir selbst getrennt", schrieb sie auf ihrer Website biancaheinicke.

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke im August 2024

Instagram / timothyjordanhill Bianca Heinicke, YouTube-Star

