Die Bauern stehen in den Startlöchern! Ab Herbst 2018 gehen zum 14. Mal liebeshungrige Landwirte in der Kuppelshow Bauer sucht Frau auf die Suche nach der für sie perfekten Frau. Am Montag stellte RTL endlich die ersten vier neuen Junggesellen vor – und einer von ihnen hat schon ganz genaue Vorstellungen von seiner Mrs. Right. Hendriks Herzdame sollte nicht das nette Mädchen von nebenan sein!

Der Hobbybauer aus Nordfriesland hat die Nase voll vom Alleinsein, wie er im Interview mit RTL offen erzählte. Er suche eine treue und unternehmungslustige Partnerin, die sich auch in seine insgesamt 69 Tiere und nicht nur in ihn verliebt. "Sie soll nicht nur auf der Couch liegen oder am Handy hängen", erklärte Hendrik. Der Friese weiß, wie seine Auserwählte sein müsste, um sein Herz zu erobern: "Eine Frau, die auch was auf dem Kasten hat. Mit Tattoos oder grellen Haaren wäre auch cool." In wenigen Monaten wird sich zeigen, ob der hauptberufliche Schlachter seine Zukünftige bei "Bauer sucht Frau" finden wird.

Neben Hendrik wollen noch weitere alleinstehende Landwirte ihren Hof endlich mit einer Frau an ihrer Seite teilen. Unter ihnen ist auch der 40-jährige Schäfer Dirk, der auf viele Liebesbriefe von TV-Kupplerin Inka Bause (49) hofft. "Mein Traum wäre, eine feste Partnerin zu finden und mit ihr vielleicht auch ein Kind zu bekommen. Wenn sie schon eins hat, ist das auch kein Problem", erzählte er.

