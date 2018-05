Die Fans von Pietro Lombardi (25) können sich schon in wenigen Tagen über neue Musik von ihm freuen! Der Sänger hatte bereits verraten, dass er ihren Sommer mit neuen, heißen Sounds untermalen wird. Wann genau diese zu hören sind, behielt er allerdings noch für sich – bis jetzt, wie auch schon seine Follower spekulierten! Endlich verrät Pietro via Social Media, wann seine neue Single erscheint!

"Und wenn die Sonne heut' aufgeht, will ich uns noch beim Tanzen sehen", schreibt Pie zu seinem neuesten Instagram-Foto. Den Hinweis auf das mögliche Release-Datum liefert der 25-Jährige mit seinem Hashtag #180518. Daraus lasse sich deuten, dass der Song am 18. Mai kommt, wollen seine aufmerksamen Bewunderer wissen. "Nicht mehr lange!" und "Noch diesen Monat? Ich warte schon seit 'Señorita' drauf. Super!", kommentieren zwei User das den Beitrag. Und tatsächlich: In seiner Insta-Story bestätigt er die Vermutungen!

Auch den Titel meinen sie bereits zu kennen: Seit einiger Zeit nutzt Pietro den Hashtag #Phänomenal unter seinen Insta-Bildern – für die Netzgemeinde ein eindeutiges Zeichen. Fiebert ihr auch schon seinem neuen Song entgegen? Stimmt ab!

Dominik Bindl/Getty Images Pietro Lombardi beim TV Total Turmpringen

Monika Fellner/Getty Images Pietro Lombardi, DSDS-Sieger 2011

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi, deutscher Sänger

