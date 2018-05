Ob ihr die Schauspielerei genauso liegt wie das Posieren? Mit gerade einmal 22 Jahren gilt Kendall Jenner bereits als eine der erfolgreichsten Größen in der Modebranche: 2015 lief sie zum ersten Mal für den Dessous-Giganten Victoria's Secret und 2017 wurde sie vom Forbes Magazine zum bestbezahlten Model der Welt erklärt. Doch wenn es nach Kendall geht, gesellt sich zur Liste ihrer Erfolge schon bald auch ein Oscar!

Wie Radar Online berichtet, bereite sich die Zweitjüngste des Kardashian-Jenner-Klans gerade auf eine ganz große Filmkarriere vor. Blauäugig gehe Kendall dieses Vorhaben allerdings keinesfalls an: Zahlreiche Regisseure sollen bereits Interesse an ihr gezeigt haben. Auch Patty Jenkins (46), die bei dem Kassenschlager Wonder Woman Regie führte, sei ein riesengroßer Fan des Reality-Stars. "Sie hatten schon ein paar Gespräche und Kendall ist ganz scharf darauf, wirklich etwas draus zu machen", verriet ein Insider.

Den ersten Grundstein für die Hollywood-Karriere könnte Kendall bereits gelegt haben: Gemeinsam mit ihren Schwestern Kim Kardashian (37) und Kylie Jenner (20) wird sie in dem Blockbuster "Ocean's 8" zu sehen sein, der am 21. Juni in den deutschen Kinos anläuft. Zwar handele es sich dabei nur um einen kurzen Cameo-Auftritt – allerdings dürfte der mit Sicherheit schon einen kleinen Vorgeschmack auf Kendalls schauspielerische Talente geben.

Andrew Toth/Getty Images for Harper's BAZAAR Kendall Jenner bei einem Event von Harper's BAZAAR in New York City

Getty Images / Frazer Harrison Patty Jenkins und Gal Gadot bei der "Wonder Woman"-Premiere 2017

Jackson Lee / Splash News Sandra Bullock, Rihanna und Cate Blanchett am Set von "Ocean's 8"

