Im März nahm sich Lena Meyer-Landrut (26) eine knapp vierwöchige Social-Media-Auszeit. Erst in der vergangenen Woche erklärte die Sängerin ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit und teaserte auch neue Musik an. Nach ihrem Netz-Comeback müssen die Fans jetzt auch nicht mehr auf öffentliche Auftritte der Beauty verzichten. Lena gönnt sich momentan eine kleine Pause in Cannes, wo momentan die internationalen Filmfestspiele stattfinden – und ist dabei ein echter Hingucker!

"Kurzer Ausflug aus dem Studio nach Cannes", kommentierte die Musikerin einen Instagram-Schnappschuss, auf dem sie lässig im Badeanzug an einer Balkonbrüstung lehnt. Ihre Follower überhäuften sie für dieses heiße Foto mit unzähligen Komplimenten. Aber auch in den anderen Outfits, mit denen sie bisher durch die französische Stadt schlenderte, macht Lena eine unfassbar gute Figur. Ob lässig in Jeans und schulterfreiem Top, schick im weißen Sommerkleidchen oder cool in Hose und weißer Bluse – die Influencerin weiß einfach, was ihr steht!

Lena scheint ihre Pause vom Online-Trubel sichtlich gutgetan zu haben. "Manchmal muss man sich einfach mal rausziehen und alle Ablenkungen abschalten", begründete sie vor wenigen Tagen die Funkstille auf ihren Social-Media-Kanälen. Sie freue sich aber darauf, die Dinge, die in dieser Zeit entstanden seien, endlich mit ihren Fans teilen zu können.

Splash News Lena Meyer-Landrut im Mai 2018

Anzeige

Defrance / Splash News Lena Meyer-Landrut in Cannes im Mai 2018

Anzeige

MCvitanovic / Splash News Lena Meyer-Landrut in Cannes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de