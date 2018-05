Ist Meghan Markles (36) Vorfreude auf ihre Hochzeit jetzt getrübt? Seit Monaten fiebern Royalfans auf der ganzen Welt auf den Moment hin, in dem die Schauspielerin Prinz Harry (33) das Jawort geben wird. Am Samstag wird das Brautpaar nun endlich heiraten. Doch wer die US-Amerikanerin zum Altar führen wird, ist so kurz vor dem romantischen Großereignis unklar. Meghans Vater Thomas erlitt laut TMZ vor wenigen Tagen einen Herzinfarkt und wurde im Krankenhaus behandelt. Der 72-Jährige sagte seine Teilnahme an der Trauung seiner berühmten Tochter daher nun ab.



