Sie muss den Eingriff nicht alleine durchstehen! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Denise Kappés und ihr Mann Pascal erwarten in wenigen Monaten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Statt ihre Schwangerschaft jedoch in vollen Zügen genießen zu können, muss sich Denise jetzt einem operativen Eingriff stellen. Dass die Beauty noch nie vorher auf dem OP gelegen hat, macht es für die werdende Mama nicht gerade leichter. In ihrer Instagram-Story erklärt sie ihren Followern, wie froh sie sei, das nicht alleine durchstehen zu müssen: "Ja, und das ist schon ein ganz, ganz stärkender Gedanke, wenn man weiß, man ist zu zweit und mein Baby ist die ganze Zeit bei mir während der OP. Und das gibt einem unheimlich viel Kraft."



