Wie hast du das gemeint, Ivanka Trump (36)? Vor Kurzem war Muttertag und viele Promis ehrten ihre Mamas mit süßen Throwback-Posts und lieben Widmungen – Fiona Erdmann (29) zum Beispiel, die rührende Zeilen an ihre verstorbene Heldin schrieb. Doch die Tochter von US-Präsident Donald Trump (71) hielt es dieses Jahr etwas anders und richtete scheinbar unterkühlte Worte an ihre Mutter Ivana Trump (69). Und ihre Fans? Die sind entsetzt!

"Alles Liebe zum Muttertag an meine großartige Mutter und die beste Skifahrerin, die ich kenne", schrieb Ivanka unter ihren Instagram-Post. Auf dem dazugehörigen Foto ist Mama Ivana im Schneeoutfit auf Skiern zu sehen. Die Follower der Präsidenten-Tochter richteten in den Kommentaren harte Worte an sie: "Das war ein schwacher Muttertagsgruß, Ivanka. Ivana, du verdienst etwas Besseres", äußerte sich ein User. Auch ein anderer war der Meinung, dass dieser Post unangebracht sei: "Wie nett... Aber ich bin sicher, dass sie viel bessere Eigenschaften als Mutter hat, als nur die beste Skifahrerin zu sein. Du bist, wer du bist, dank ihr. Sie verdient mehr Anerkennung!" Da nützt es wohl nichts, dass die 36-Jährige ein "ich liebe dich" in ihrem Beitrag hinterherschickte.

Ob diese ungeschickte Art wohl in der Familie liegt? Auch Papa Donald hat diesen Muttertag etwas vermasselt: Der Präsident vergaß angeblich, seiner Gattin Melania Trump (48) und Mutter des gemeinsamen Sohnes Barron (12) zu gratulieren! Findet ihr Ivankas Post halbherzig? Stimmt ab!

Jemal Countess/Getty Images Ivanka Trump und Ivana Trump bei einer Ausstellung in New York

Larry French/Getty Images for USOC Ivanka Trump bei einer Veranstaltung in Washington DC

Jeff Swensen / Getty Images Donald Trump, Ivanka Trump und Tiffany Trump

