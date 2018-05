Am Sonntag wurde nicht nur in Deutschland der Muttertag gefeiert, auch in den USA wurde der Ehrentag begangen. Da durfte eine Videobotschaft von Donald Trump (71) natürlich nicht fehlen. Doch wer nun erwartet hatte, der skandalumwitterte Präsident würde Melania Trump (48) – der Mutter seines Sohnes Barron (12) – darin warme Worte widmen, der irrte gewaltig: Über seine Gattin verlor Trump in seinem Muttertags-Clip kein Wort.

Stattdessen schwärmte Trump in einem kurzen Video auf Twitter von seiner eigenen Mutter Mary MacLeod, die im August 2000 verstarb. Sichtlich stolz und bewegt erzählt er von der gebürtigen Schottin: "Meine Mutter war eine großartige Frau. Ich habe so viel von ihr gelernt, sie war einfach unglaublich. Liebevoll, sehr klug und konnte auch hart durchgreifen, aber im Grunde war sie eine sehr nette Person." Seine Frau Melania erwähnte der Politiker hingegen gar nicht – im Gegensatz zum Vorjahr, in dem er ihr und allen anderen Müttern einen frohen Muttertag gewünscht hatte.

Zwischen den vielen Schlagzeilen um Trumps angebliche Pornostar-Affäre kommt diese Auslassung wie eine erneute Demütigung daher. Erst vor wenigen Tagen hatte der Präsident in einem Interview erzählt, er habe seiner Gattin in diesem Jahr kein Geburtstagsgeschenk gekauft. Ob er wenigstens ein paar Blumen für seine Liebste übrige hatte? Melania postete auf ihrem Account beim Kurznachrichtendienst ein Foto von einem Rosenstrauß, schrieb dazu aber nicht, ob die Aufmerksamkeit von ihrem Mann oder ihrem Sohn kam.

Pool / Auswahl / Getty Images Barron, Melania und Donald Trump bei ihrer Ankunft im Weißen Haus

SAUL LOEB / Getty Images Melania und Donald Trump im Dezember 2017

SAUL LOEB/Getty Melania, Donald und Barron Trump

