Auch auf dem roten Teppich kann Fashion-Bloggerin Chiara Ferragni (31) nur an einen denken: ihren kleinen Babyboy Leone. Erst im März wurde die italienische Influencuerin zum ersten Mal Mama. Seitdem muss Chiara Muttersein und Beruf unter einen Hut bringen. Mit ihrem Liebsten Fedez (28) reiste die 31-Jährige jetzt zu den internationalen Filmfestspielen in Cannes – und hatte trotz glamouröser Robe und wunderschönem Ambiente nur ihr Söhnchen im Sinn, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet. "Ich kann es kaum erwarten ihn wiederzusehen", textete die Mailänderin ergriffen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de