Gerade noch trug sie einen süßen Babybauch vor sich her, schon feiert sie erschlankt wie eh und je ihr großes Comeback auf dem Red Carpet. Ende März brachte Chiara Ferragni (31) ihren kleinen Sohnemann Leone zur Welt. Der kleine Mann hatte es offenbar besonders eilig – er kam drei Wochen zu früh. Vom Geburtsstress scheint sich die frischgebackene Mama mittlerweile bestens erholt zu haben. Nur wenige Wochen später feierte sie nämlich mit ihrem Liebsten beim Filmfestival in Cannes – und präsentierte kurzerhand ihren beachtlichen After-Baby-Body!

Mit ihrem Strahlen kann nicht einmal das Blitzlichtgewitter mithalten. In der Stadt an der französischen Riviera finden aktuell die Internationalen Filmfestspiele statt. Und wer darf bei einem solchen Event nicht fehlen? Bloggerin Chiara Ferragni natürlich. In einer rosa Megarobe schritt sie am Sonntag gemeinsam mit ihrem Liebsten Fedez (28) vor die Fotografen. Obwohl (oder gerade weil) sie erst Wochen zuvor ein Kind zur Welt gebracht hat, strahlte die schöne Blondine bis über beide Ohren – von Mama-Müdigkeit keine Spur.

Die anwesenden Presseleute dürften ihre Kameras aber vor allem auf ihre Taille gerichtet haben. Mit einer schwarzen Schnürung demonstrierte Chiara nämlich, wie sehr sie sich von den extra Babypfunden bereits erholt hat.

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni mit ihrem Sohn Leone

MCvitanovic / Splash News Fedez und Chiara Ferragni bei einem Beach-Shooting während des Filmfestivals in Cannes 2018

Splash News Chiara Ferragni (r.) und ihr Verlobter Fedez beim Filmfestival in Cannes 2018

