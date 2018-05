Geht es David Garrett (37) etwa doch schlechter als erwartet? Eigentlich wollte der Ausnahme-Geiger 2018 durch die Welt touren, doch eine Erkrankung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Anfang des Jahres wurde bei ihm ein akuter Bandscheibenvorfall diagnostiziert, erste Konzerte mussten abgesagt werden. Und es folgten weitere Hiobsbotschaften, denn auch Auftritte im März und April entfielen. Die Welle der Rückschläge reißt auch einen Monat später nicht ab. David darf seine Geige noch immer nicht anrühren.

In den vergangenen Wochen und Monaten hielt der Musiker seine Fans immer wieder mit schwammigen Statements hin – teilweise sogar nur von seinem Management verfasst. Eigentlich hatte er angepeilt, bis April wieder auf der Bühne zu stehen, doch die großen Hallen blieben leer. Jetzt meldete sich der 37-Jährige auf seiner Facebook-Seite endlich mit einem eigenen Gesundheitsupdate zu Wort – leider mit einer weiteren schlechten Nachricht für seine Fans: "Es geht mir mittlerweile wieder besser, aber leider dauert es bis zur vollständigen Ausheilung länger als erwartet. Die Prognose der Ärzte ist nach wie vor sehr positiv und wir gehen von einer vollständigen Genesung aus, aber leider erlauben sie mir noch nicht, wieder zu spielen." Drei folgende Konzerte, die eigentlich für Juni angepeilt waren, sollen allerdings nicht wie die in der Vergangenheit ausfallen, sondern werden auf später im Jahr verschoben. Ein gutes Zeichen?

David wolle sich aktuell voll auf seine Gesundheit konzentrieren, wie er in seinem Posting verriet: "Im Moment ist es am wichtigsten, dass ich mich schone und meinem Körper die nötige Zeit gebe, um sich vollständig zu regenerieren." So ganz scheint die Hoffnung also tatsächlich nicht verloren zu sein. Bleibt zu hoffen, dass er seinen Followern bald erfreuliche Nachrichten überbringen darf.

Getty Images / 498922716 David Garrett in der "Heiligabend mit Carmen Nebel"-Show 2015

Peter Macdiarmid / Getty Images David Garrett, professioneller Geiger

Getty Images David Garrett auf der Bühne

