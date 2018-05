Da wird das Inselbaby doch glatt zum Akrobaten! Die Adam sucht Eva-Turteltauben Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) befinden sich derzeit mal wieder auf großer Reise. Nach einer kurzen Atempause in Berlin stürzten sie sich in ihren nächsten Strandurlaub. Dieses Mal erkunden die Weltenbummler und ihr Mini-Reisebegleiter Emil-Ocean das Mittelmeer. Auf Korsika macht das furchtlose Meermännchen seinem nautischen Namen alle Ehre.

Die stolzen Eltern tragen ihren Sohnemann bekanntlich auf Händen. In Jannis Instagram-Story setzt ihr Liebster das Sprichwort aber auch in die Tat um. "Der kleine Pirat aus Korsika", kündigt Papa Peer EO an: Mit einem Seeräuber-Kopftuch und Windel bekleidet legt er auf den Händen seines Daddys stehend einen eindrucksvollen Auftritt hin. Problemlos hält der noch nicht mal Einjährige die Balance, und zwar ohne jede Spur von Angst in den Augen.

Auch auf einer wilden Surftour mit seiner Mama wirkt der kleine Dauerurlauber alles andere als panisch. Emil-Ocean ist das Wippen des Ozeans wohl schon so gewöhnt, dass er mittlerweile ganz unbeeindruckt durch die Gegend guckt. Kein Wunder, ohne Piratenkopftuch macht ein Wellenritt natürlich auch nur halb so viel Spaß.

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid, Emil-Ocean und Peer Kusmagk in Frankreich

Instagram / jannihonscheid Emil-Ocean auf Korsika

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und Emil-Ocean auf einem Surfbrett

