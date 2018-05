Barbara Schöneberger (44) gehört wohl zu den beliebtesten und lustigsten Moderatorinnen in Deutschland. Sie stand nicht nur regelmäßig für den ECHO mit dem Mikro auf der Bühne, sondern auch für die Bambi-Verleihung. Da bleibt es auch nicht aus, dass Barbara über sämtliche roten Teppiche hetzt und für die Fotografen eine Pose nach der anderen macht. Jetzt hat die Power-Blondine aber verraten: Ein Kindergeburtstag ist viel, viel stressiger als ein Red-Carpet-Auftritt!

"Ständig ruft jemand: 'Gibt's noch Limo oder Würstchen?', da muss man richtig ran. Auch wenn die Dreijährigen noch gar nicht verstehen, dass sie auf einer Mottoparty gelandet sind. Hauptsache, die Eltern haben es gesehen und fanden es toll", sagte die Strahlefrau gegenüber Bunte. Für ihre Kleinen legt sich Barbara also immer so richtig ins Zeug – mehr Infos gab es vom TV-Gesicht aber nicht. Sie hat zwei Kinder von einem Mann, das ist alles, was Barbara über ihr Familieglück bereits verraten hat.

Auch wenn die Kids mit dem roten Teppich nichts am Hut haben, kann Barbara die ausgefallenen Partys mit den Blitzlichtgewitter-Events vergleichen: "Mittlerweile herrscht hier aber erhöhter Druck. Ohne Give-away-Tütchen geht gar nichts mehr. Die Kids heutzutage sind genauso verwöhnt wie Promis", witzelte sie im Interview. Na, zum Glück wird ein Geburtstag nur einmal im Jahr gefeiert! Seid ihr Fan von Barbara Schöneberger? Stimmt ab!

Gisela Schober/Getty Images Moderatorin Barbara Schöneberger

Clemens Bilan / Getty Images Barbara Schöneberger bei einer Universal-Gala

Christian Marquardt/Getty Images Barbara Schöneberger beim Award Goldenes Lenkrad in Berlin

