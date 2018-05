Ist Philipp Stehler etwa der beliebteste Junggeselle im Schlaraffenland? Nachdem der Hottie im Jahr 2015 vergeblich um das Herz von Bachelorette Alisa Persch (30) gebuhlt hat, sucht er jetzt bei Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Und es scheint, als würde das Abenteuer in Thailand für ihn ein echtes Happy End bereithalten. In Rosen-Woche zwei findet der Berliner nämlich einen romantischen Liebesbrief auf seinem Bett. Wer die herzlichen Zeilen geschrieben hat, bleibt lange ein Rätsel. Jetzt ist klar: Sie stammen von einem ganz besonderen Resort-Bewohner.

Während seine Kollegen wieder einmal unter der thailändischen Sonne flirten was das Zeug hält, entdeckt Philipp einen kleinen Zettel mit einer romantischen Botschaft in seiner Schlafkoje: "Wir zwei, das ist alles, was ich will. Ich mein, es soll bleiben, wie es war. Wir zwei durch den Tag und durch die Nacht, ich fühle mich frei, wenn du für mich lachst. Ich liebe dich." Nur ein kleiner Scherz oder eine ernst gemeinte Liebeserklärung? Mit einem Absender ist das Briefchen nicht versehen. Gemeinsam mit Kollegin Evelyn Burdecki macht sich der Berliner auf die Suche nach der Verfasserin. Und die quirlige Blondine hat am Ende tatsächlich eine kleine Überraschung parat. Kurz vor der Nacht der Rosen bittet sie ihre Kollegen zum Gespräch und verkündet: "Am Ende war es einfach nur Domenico."

Vollblutitaliener Domenico De Cicco hat sich mit der Aktion tatsächlich einen kleinen Jux erlaubt und für ordentlich Trubel in der Kuppelshow gesorgt. Was für ein Fuchs! Aber wie geht's Philipp nach der Auflösung? Der Frauenmagnet, der in Folge eins ein romantisches Date mit Pamela Gil Marta verbracht hat, ist tatsächlich ein bisschen erleichtert, wie er zugibt: "Ich habe ein ganz klein bisschen gedacht, dass er von Pam sein könnte, zum Glück war er nicht von ihr." Die Suche nach der großen Liebe geht für ihn also tatsächlich in eine neue Runde!

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, April 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

MG RTL D Philipp Stehler & Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

