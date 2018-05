Hat sich da direkt eine Dame in Philipp Stehler verguckt? Schon in Folge eins von Bachelor in Paradise vergangene Woche verdrehte der gut gebaute Ex-Die Bachelorette-Kandidat den Ladys die Köpfe. Nicht nur Paradiesbewohnerin Carina Spack stufte ihn als sympathischen Augenschmaus ein. Auch während seines Einzel-Dates mit Pam Gil Marta stimmte die Chemie. In der heutigen Episode fallen dann schon Liebesgeständnisse, denn der ehemalige Polizist bekommt eine anonyme Love-Notiz. Ob Philipp den Fall noch heute Abend lösen wird?

"Okay, was ist das? Das lag auf meinem Bett, ey. Quatsch ist das. Lies du mal vor" – mit diesen Worten überreicht Philipp einen Zettel an Evelyn Burdecki, wie der neue RTL-Teaser verrät. Die quirlige Blondine trägt vor: "Wir zwei, das ist alles, was ich will. Ich mein', es soll bleiben, wie es war. Wir zwei durch den Tag und durch die Nacht, ich fühle mich frei, wenn du für mich lachst. Ich liebe dich." Dieses handschriftliche Geständnis verwirrt alle Anwesenden. Neben Evelyn, Philipp und Oliver Sanne (31) rätselt Carolin Ehrensberger: "Von einer Ex-Freundin?"

Im Clip wird nicht aufgelöst, wer sich hinter der mysteriösen Nachricht versteckt. Was aber zu sehen ist: Phillipp will mithilfe eines Schrifttests Klarheit schaffen. Der Spürhund fordert all seine Kuppelshow-Kolleginnen auf, schriftlich festzuhalten, was sie sich für den nächsten Tag zu essen wünschen. Was glaubt ihr – erlaubt sich da jemand einen Scherz, hat sich eine Kandidatin tatsächlich verliebt oder handelt es sich um eine Nachricht einer Verflossenen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

MG RTL D Philipp Stehler & Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Kandidaten von "Bachelor in Paradise" 2018

MG RTL D Marvin, Caro, Evelyn, Christian, Lina, Yeliz & Domenico bei "Bachelor in Paradise"

