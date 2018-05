Die Mädels im Paradies sind seinem Charme absolut verfallen: Die Rede ist von Ex-Bachelorette-Kandidat Philipp Stehler! Der Polizist sucht momentan in dem RTL-Datingformat Bachelor in Paradise seine Mrs. Right. Und die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht, denn kein anderer Teilnehmer hat so viel Auswahl wie der 29-Jährige: Bereits drei Inselschönheiten haben ein Auge auf den blauäugigen Hottie geworfen!

Sein erstes Dreamdate hatte Philipp mit Ex-Bachelor-Kandidatin Pamela Gil Marta – dabei sprühten nur so die Funken zwischen den zwei Reality-Stars. Am Ende überreichte Philipp der Studentin auch seine Rose. Pam ist jedoch nicht die einzige Beauty, die dem Fitness-Fan näher kommt: Carolin Ehrensberger sucht sich den Schauspieler für ihre Verabredung aus und ist von dem Strahlemann begeistert: "Ich kann ganz klar sagen, dass es die beste Idee war, ihn zu nehmen." Die dritte Single-Lady, die Philipp für sich gewinnen will, ist Carina Spack. Die Tattoo-Liebhaberin hatte jedoch bisher keine Chance, den Influencer kennenzulernen.

Kein Wunder, dass der "Berlin Models"-Darsteller DER Frauenmagnet bei "Bachelor in Paradise" ist. Bei einer Promiflash-Umfrage, bei der die Leser(innen) ihren Favoriten der Sendung wählen sollten, belegte Philipp mit großem Abstand den ersten Platz. Die User sind sich einig: Ein Blick von ihm und sie seien hin und weg!

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D Philipp Stehler & Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Philipp Stehler bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Carina Spack bei "Bachelor in Paradise"

Welche Insel-Lady hat die besten Chancen bei Philipp Stehler? Pam! Caro! Carina! Abstimmen Ergebnis anzeigen



