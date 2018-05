Flammen bei Bachelor in Paradise etwa alte Gefühle wieder auf? Ex-Rosenkavalier Oliver Sanne (31) brach im Bachelor-Finale 2015 seiner Kandidatin Carolin Ehrensberger das Herz und entschied sich in der letzten Nacht der Rosen für ihre Konkurrentin Liz Kaeber (25). Drei Jahre später treffen sich Oli und Caro im neuen Single-Format wieder, in der ersten Folge der Show bekommt die Blondine die begehrte Schnittblume des Junggesellen. Doch die Ahauserin glaubt irgendwie nicht so ganz an ernste Absichten bei ihrem Schwarm von einst.

Im Interview mit Gala spricht Carolin über die erste Entscheidungsnacht auf Koh Samui und spekuliert, warum ausgerechnet sie Olivers erste Rose ergatterte: "Ich glaube, dass er mir die Rose gegeben hat, um sich für die kommende Woche sicher zu fühlen, in der wir Frauen die Rosen verteilen." Unterstellt sie ihm etwa Taktik? Ganz kalt ließ die Situation sie zumindest nicht: "Er hat mich mit seinen Worten auch auf jeden Fall berührt, aber es hat mich auch zweifeln lassen. Ich werde dem noch einmal auf den Grund gehen, bevor ich entscheide, wem ich diese Woche meine Rose gebe."

Und was sagt Oliver selbst zu diesen Vorwürfen? Er war happy über das Wiedersehen mit seiner ehemaligen Rosen-Lady: "Dementsprechend bin ich natürlich offenherzig auf sie zugegangen und habe mich gefreut, sie wiederzusehen und auch in den Arm zu schließen. Ich war einfach gespannt, wie ihre letzten drei Jahre so verlaufen sind und hatte natürlich auch vor, mich mit ihr intensiver zu unterhalten." Caro hat seine Art offenbar anders aufgefasst.

