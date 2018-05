Jim Parsons (45) ist seit elf Staffeln Star der Serie The Big Bang Theory, in der er den schrulligen Physiker Dr. Sheldon Cooper spielt. Für diese Rolle hat der Texaner bereits vier Emmys und einen Golden Globe bekommen! Und auch auf den Theaterbühnen ist der Schauspieler seit 1993 aktiv. Zurzeit arbeitet er am berühmten New Yorker Broadway. Bei einer Bühnenperformance am vergangenen Samstag verletzte sich Jim jedoch so schwer, dass die nächste Vorstellung abgesagt werden musste.

Wie einige Zuschauer auf Twitter berichteten, sei Jim während der Zugabe umgeknickt und musste von der Bühne humpeln! Der Darsteller konnte sich nicht einmal mit seinen Kollegen verbeugen, um den Applaus des Publikums zu bekommen. Kurze Zeit später verkündete das Theater auf Social Media, dass die nächste Vorstellung aufgrund einer leichten Verletzung eines Castmitglieds ausfallen müsse. Der Post nahm nicht explizit Bezug auf Jim, US-Medien sind sich jedoch sicher, dass die Absage aufgrund des Unfalls des 45-Jährigen erfolgte. Diese Woche sollen die Vorstellungen wieder stattfinden können.

Das Stück, in dem Jim eine Rolle übernommen hat, heißt "Boys in the Band". Seine Premiere feierte es 1968 und wird nun anlässlich seines 50. Jubiläums gerade aufgeführt. Das Werk beschäftigt sich mit der Situation von Homosexuellen in den USA. Der 45-Jährige ist selbst homosexuell und erhielt sogar einen Award für seine Vorbildfunktion als ein Mitglied der LGBT-Community in Hollywood.

Frederick M. Brown / Getty Images Jim Parsons bei einer Diskussionsrunde in Pasadena, Kalifornien

Frederick M. Brown / Getty Jim Parsons bei einer Pressekonferenz

Jim Parsons / Instagram Todd Spiewak und Jim Parsons bei ihrer Hochzeit

